Киноафиша Фильмы Астрал. Амулет зла Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Петропавловске 7 марта 2026

Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 7 марта 2026 в Петропавловске

Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
23:15 от 2200 ₸
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
