Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Петропавловске
16 января 2026
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 16 января 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Qazaq Alemi 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
15:00
от 2200 ₸
