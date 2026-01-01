Самый громкий ретродетектив возвращается на экраны: в касте — Александрова и Мерзликин, но это не «Мосгаз», а круче

Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»?

4 легких российских сериала, которые помогут дождаться весны: хватит на все оставшиеся 44 дня

2026 год только начался, а стриминги уже выдали 3 хита, которые не отпускают до финальных титров: идеальны на вечер

НТВ 18 января выдаст зрителям мини-сериал с Епифанцевым: всего 4 серии, а по накалу страстей переплюнет даже «Невского»

Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная

«Вестерос может быть интересен и без масштабных войн и драконьего огня»: вот чем новинка «Рыцарь Семи Королевств» лучше «Игры престолов»

Студия «Мельница» славится не только «Тремя богатырями»: вот еще 5 мультфильмов, которые нельзя упускать

Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»

11 часов это не предел: Питер Джексон наконец прокомментировал слух о самой большой версии «Властелина колец»