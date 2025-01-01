Меню
Qazaq Alemi 2
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Петропавловске
2 января 2026
Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2 января 2026 в Петропавловске
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:10
от 1700 ₸
23:00
от 2000 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
10:00
от 1200 ₸
13:50
от 2200 ₸
20:25
от 2800 ₸
22:10
от 2800 ₸
23:55
от 2500 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, KZ
10:00
от 1000 ₸
10:20
от 1000 ₸
12:00
от 1100 ₸
22:15
от 1700 ₸
23:55
от 1400 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
