Киноафиша Фильмы Qazaq Alemi 2 Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 2025 в Петропавловске 31 декабря 2025

Расписание сеансов Qazaq Alemi 2, 31 декабря 2025 в Петропавловске

Сегодня 25 Завтра 26 сб 27 вс 28 пн 29 вт 30 ср 31
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:05 от 1700 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
10:00 от 2200 ₸ 13:30 от 2200 ₸ 16:00 от 1200 ₸
2D, RU
17:45 от 1200 ₸ 18:40 от 2800 ₸ 22:10 от 2800 ₸ 23:45 от 1500 ₸
