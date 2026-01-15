Меню
Киноафиша Фильмы Дәстүр: Теріс бата Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 2025 в Петропавловске 16 января 2026

Расписание сеансов Дәстүр: Теріс бата, 16 января 2026 в Петропавловске

Как купить билеты на сеанс фильма «Дәстүр: Теріс бата»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
21:15 от 2200 ₸ 23:05 от 2200 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
23:35 от 1500 ₸
