Киноафиша Фильмы Gold'n Рахат Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Петропавловске 17 ноября 2025

Расписание сеансов Gold'n Рахат, 17 ноября 2025 в Петропавловске

Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:00 от 1700 ₸ 22:15 от 2000 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Первая ведьма. Долина дьявола
Первая ведьма. Долина дьявола
2025, Таиланд, боевик, ужасы, триллер
