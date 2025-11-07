Меню
Киноафиша Фильмы Gold'n Рахат Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Петропавловске

Завтра 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Как купить билеты на сеанс фильма «Gold'n Рахат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:05 от 1700 ₸ 21:35 от 2000 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, KZ
10:00 от 1000 ₸ 15:05 от 1100 ₸ 18:10 от 1700 ₸
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Adal
2025, Казахстан, драма
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
