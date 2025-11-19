Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Жездуха Кореяда
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Петропавловске
19 ноября 2025
Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 19 ноября 2025 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
сб
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
13:50
от 1700 ₸
15:45
от 1700 ₸
17:40
от 1700 ₸
19:35
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Первая ведьма. Долина дьявола
Отзывы
2025, Таиланд, боевик, ужасы, триллер
Советский Меглин в одежде из 90-х и компьютер из будущего: пересмотрела «Метод» и заметила эти киноляпы (фото)
Хит на первом месте собрал 2 799 439 100 $: выбрали 3 самых кассовых фильма Marvel — они изменили киноиндустрию
Рейтинг выше, чем у половины хитов Netflix: 5 сериалов на реальных событиях, которые впечатляют даже скептиков
За год до «Матрицы» уже вышла культовая фантастика: зрители о ней и не помнят, а вот Нолан скопировал фильм для своего «Начала»
Почему Голлуму было больно от прикосновения эльфийской веревки? Объяснение, которого так и не дали во «Властелине колец»
На самом деле Кайл Риз был в «Терминаторе 2»: вот что показали в вырезанной сцене из культового боевика
Думаете, Папа Римский выберет старые евангельские драмы? А он назвал четыре любимых фильма, из-за которых плачут даже атеисты
Детей трое, но все не от мужа, который полюбился зрителям: разбираемся, от кого родила Швецова из «Тайн следствия»
Судьба Пола была на волоске: этот герой готов был разрушить династию Атрейдесов, но Дени Вильнев не показал его в «Дюне»
Хотите увидеть, как Киану Ривз пьет, матерится и цитирует Гайдая? Этот фильм со звездой «Матрицы» сняли в России
«Я хулиганка, матерщинница»: как Гурченко уговаривала Меньшова дать ей роль в «Любовь и голуби» – боялся связываться с актрисой неспроста
Ее история — одна из самых трагичных в «Игре престолов»: так почему же Шая все-таки предала Тириона
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667