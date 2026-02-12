Меню
Петропавловск, KZ
Фильмы
Ограбление в Лос-Анджелесе
Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 2026 в Петропавловске
18 февраля 2026
Расписание сеансов Ограбление в Лос-Анджелесе, 18 февраля 2026 в Петропавловске
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
15:05
от 1900 ₸
19:00
от 2200 ₸
21:35
от 2200 ₸
23:55
от 2200 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
16:10
от 1300 ₸
19:45
от 1800 ₸
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Улыбка. Зарождение зла
Отзывы
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Миллионы зрителей жаждут продолжения: когда покажут 5 серию «Рыцаря семи королевств»
Режиссер «Адмиралъ» и «Союза Спасения» взялся за историю Петра I: в главных ролях Бикович, Добронравов, но кто играет императора?
«Этот мультик добру не научит»: за что все так невзлюбили 6 эпизод «Маши и Медведя» — на YouTube 521 000 000 просмотров и куча хейта
Эта серия «Фоллаута» худшая во всем втором сезоне: самый низкий рейтинг на IMDb и разочарованные отзывы
Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых
Перезапуск «Клиники» стартует уже 25 февраля: ABC выпускает сразу две серии — собрали все, что известно (свежий трейлер тут)
«Очень странные дела» получат «скрытый сезон»: анимационный спин-офф сериала Netflix расскажет о «потерянной главе»
Без «Невского» и «Первого отдела»: кинокритик назвал лучшие российские детективы последних лет — есть один с Васильевым и со Стояновым
Культовый роман Кинга экранизировали трижды, но эта версия будет особенной: новая «Мгла» останется верной канону, но что с финалом?
Настолько реалистично, что приезжала полиция: как снимали 5 сезон «Первого отдела» — премьера уже 16 февраля в 20:00 на НТВ
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской
Что посмотреть перед «Первым отделом»: на эти 3 коротких детектива точно хватит времени
