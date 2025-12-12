Меню
Ауру
Расписание сеансов Ауру, 2025 в Петропавловске
17 декабря 2025
Расписание сеансов Ауру, 17 декабря 2025 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
12
Завтра
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Ауру»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
22:10
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
