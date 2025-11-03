Меню
Киноафиша Фильмы Капитан Байтасов Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Петропавловске 3 ноября 2025

Расписание сеансов Капитан Байтасов, 3 ноября 2025 в Петропавловске

Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
13:45 от 1200 ₸ 15:35 от 1200 ₸ 16:00 от 1200 ₸ 19:50 от 1800 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, KZ
19:30 от 1700 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
