Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Болған оқиға
Расписание сеансов Болған оқиға, 2025 в Петропавловске
27 октября 2025
Расписание сеансов Болған оқиға, 27 октября 2025 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Болған оқиға»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
13:00
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Отзывы
2025, США, драма
Неон устарел, а Джаред Лето не «греет»: 5 причин, почему «Трон: Арес» провалился в прокате — главные ошибку Disney
Почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле — и при чём тут ртуть? Тут уже явно не до смеха
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»
После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»
«Это разочаровывает»: зрители нашли вопиющий киноляп в сериале «Далекий город» — виноваты не только сценаристы, но и операторы
3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей
Почему у героев фильма «Они сражались за Родину» почти нет наград — и это не ошибка режиссёра
«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России
Мы все умрем? Что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни? Нейросеть выяснила, сколько дней проживет человечество
«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными
Какова предпосылка «Долгой прогулки»: почему сто юношей добровольно идут на смерть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667