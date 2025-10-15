Меню
Фильмы
Теплое гнездо
Расписание сеансов Теплое гнездо, 2025 в Петропавловске
15 октября 2025
Расписание сеансов Теплое гнездо, 15 октября 2025 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Теплое гнездо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
15:40
от 1700 ₸
17:25
от 1700 ₸
19:10
от 2000 ₸
20:55
от 2000 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, KZ
16:10
от 1200 ₸
21:15
от 1800 ₸
23:40
от 1500 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, KZ
16:30
от 1100 ₸
21:25
от 1700 ₸
23:55
от 1400 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ужастики. Ожившие рисунки
Отзывы
2024, США, приключения, комедия, фэнтези
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
