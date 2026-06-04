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Момо
Расписание сеансов Момо, 2025 в Петропавловске
6 июня 2026
Расписание сеансов Момо, 6 июня 2026 в Петропавловске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Момо»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
17:15
от 1900 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
14:45
от 1300 ₸
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