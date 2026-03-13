Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Тюльпаны Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Петропавловске 17 марта 2026

Расписание сеансов Тюльпаны, 17 марта 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
19:40 от 1800 ₸
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Чёрный двор в кино
Чёрный двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Свадьба — это только начало
Свадьба — это только начало
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Калевала: Первый викинг
Калевала: Первый викинг
2026, Финляндия, драма, исторический
Напоминания о нем
Напоминания о нем
2026, США, мелодрама
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Агата Кристи отдыхает: нашла советский фильм СССР является самым настоящим триллером — актерский состав поражает
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха»
«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор
Если любите Устюгова из «Ментовских войн», посмотрите его в другой роли: историческая сага «Годунов» с рейтингом 8,5 впечатлит
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми»
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще
Только вышел на НТВ — и уже можно посмотреть целиком: новый детектив со звездой «Первого отдела» многие пропустили, а зря
Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской
Поклонникам показали закулисье «Шефа 8»: в Сети спорят, сколько эпизодов уже снято (видео)
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа»
После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует)
Остался 1 эпизод и сериал «Встать на ноги» с Куценко подходит к развязке: когда выйдет финальная 8 серия и где его снимали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше