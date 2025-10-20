Меню
Киноафиша Фильмы Ифрит 2 Расписание сеансов Ифрит 2, 2025 в Петропавловске 20 октября 2025

Расписание сеансов Ифрит 2, 20 октября 2025 в Петропавловске

Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:35 от 1700 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
20:20 от 1800 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
10:20 от 1000 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Опасные связи
Опасные связи
2024, США, ужасы, детектив, триллер
Ледяной предел
Ледяной предел
2025, США, триллер
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Мокрячок Попай
Мокрячок Попай
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Бэмби: Лесной кошмар
Бэмби: Лесной кошмар
2024, Великобритания, ужасы, триллер
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
