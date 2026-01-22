Меню
Фильмы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 2026 в Петропавловске
24 января 2026
Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 24 января 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:35
от 1900 ₸
21:55
от 2200 ₸
23:55
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
14:25
от 2200 ₸
23:50
от 1500 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
12:50
от 1100 ₸
23:55
от 1100 ₸
