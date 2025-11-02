Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Хэллоуин. Ночной кошмар
Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Петропавловске
2 ноября 2025
Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2 ноября 2025 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
1
вс
2
пн
3
вт
4
ср
5
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Хэллоуин. Ночной кошмар»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
21:35
от 2000 ₸
23:25
от 2000 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
18:05
от 1800 ₸
22:00
от 1800 ₸
23:55
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
Хэллоуин. Ночной кошмар
Отзывы
2025, США, ужасы
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
Коржик, Карамелька и Компот отправятся в прошлое? Новый спецвыпуск «Трех котов» станет научной фантастикой
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
Энты во «Властелине колец» жили во временной петле? Иначе сложно объяснить появление знакомого леса
«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»
Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667