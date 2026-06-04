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Не одна дома 3. Выпускной
Расписание сеансов Не одна дома 3. Выпускной, 2026 в Петропавловске
7 июня 2026
Расписание сеансов Не одна дома 3. Выпускной, 7 июня 2026 в Петропавловске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Не одна дома 3. Выпускной»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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20:50
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20:50
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20:50
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Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
13:30
от 1900 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:05
от 1700 ₸
20:20
от 2000 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
13:10
от 1300 ₸
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