Киноафиша Фильмы GOAT: Мечтай по крупному Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Петропавловске 13 февраля 2026

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 13 февраля 2026 в Петропавловске

Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:15 от 1900 ₸ 12:15 от 1900 ₸ 12:35 от 1900 ₸ 14:15 от 1900 ₸ 16:15 от 1900 ₸ 17:00 от 1900 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
11:30 от 1100 ₸ 13:05 от 1300 ₸ 14:35 от 1300 ₸ 16:25 от 1300 ₸
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Улыбка. Зарождение зла
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Горничная
2025, США, триллер
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
