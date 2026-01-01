Меню
Киноафиша
Фильмы
Чарли чудо-пёс
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Петропавловске
4 февраля 2026
Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 4 февраля 2026 в Петропавловске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Завтра
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Чарли чудо-пёс»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:15
от 2200 ₸
13:10
от 1200 ₸
