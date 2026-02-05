Меню
Комментируй это
Расписание сеансов Комментируй это, 2026 в Петропавловске
11 февраля 2026
Расписание сеансов Комментируй это, 11 февраля 2026 в Петропавловске
Как купить билеты на сеанс фильма «Комментируй это»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:20
от 1900 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
12:25
от 1200 ₸
