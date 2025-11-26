Меню
Фильмы
Папины дочки. Мама вернулась
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 2025 в Петропавловске
26 ноября 2025
Расписание сеансов Папины дочки. Мама вернулась, 26 ноября 2025 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
14:55
от 1100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото)
После успеха «Уэнсдей» Netflix взялся за новый сериал по мотивам культового комикса: смешали хоррор и фэнтези в одном флаконе
Не приквел вроде «Дома Дракона» и не история Джона Сноу: Мартин проболтался, что «Игра престолов» получит полноценное продолжение
Одна управляла «L’Oréal», вторая сражалась на ринге, третья — за свою свободу: 3 фильма ноября, основанных на реальных судьбах
Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников
Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры)
Зачем Доктор Стрэндж помог Человеку-пауку вопреки своим принципам: оказывается, этих героев кое-что связывается
«Невский 8» замедлился, «Первый отдел 5» снял уже 19 эпизодов: на какие даты выхода зрителям стоит ориентироваться
2026 год наконец-то будет спокойным! Овна Асмус ждут перемены, а у Скорпиона Меньшикова дела пойдут в гору — полный прогноз по знакам
Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи
Эффект «Острова проклятых»: 5 фильмов, в которых нас до самого финала водят за нос и только в конце все становится на свои места
Маньячная команда Меглина в 3 сезоне «Метода» обитала в реальном особняке: рассказываем, где снимали этот эстетичный кошмар
