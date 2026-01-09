Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Синистер. Из тьмы
Расписание сеансов Синистер. Из тьмы, 2024 в Петропавловске
14 января 2026
Расписание сеансов Синистер. Из тьмы, 14 января 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
9
Завтра
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Из тьмы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
23:55
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Новогодние каникулы заканчиваются, а нервы только начинаются: 2 новых триллера, которые держат напряжение до титров
Распятие, Микеланджело и масоны: что на самом деле зашифровано в «Буратино» 2026 года
20 серий без ожиданий и рейтинг 7,9/10: почему новый детектив «Тайный советник» внезапно выстрелил не только для зрителей НТВ
Хватит страдать: 7 турецких сериалов нового поколения, которые удивили даже Netflix — турдизи 2.0, где нет плачущих невест и мачо с усами
Настоящий лед и почти без дыхания: как в «Великолепном веке» сняли самую мучительную сцену Сулеймана
Без призраков, нелепых убийств и мистики: вот почему Маша живет в лесу с Медведем в мультсериале «Маша и Медведь»
Два хита на российских каналах оказались турецкими ремейками: эти сериалы вы видели, но не знали их настоящую историю
«Иван Васильевич: назад в будущее»: американцы увидели культовую комедию раньше, чем зрители в СССР, и разнесли ее в пух и прах
«Это полный восторг»: в кино вышел «Добрый доктор» — «Доктор Хаус» по-русски, стоит ли тратиться на билет и что говорят первые зрители
«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10
«Здесь был Юра», «Сказка о царе Салтане» и не только: 13 громких премьер февраля, которые уже обсуждают зрители
Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667