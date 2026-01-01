Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Мелодия их мечты Расписание сеансов Мелодия их мечты , 2025 в Петропавловске 3 января 2026

Расписание сеансов Мелодия их мечты , 3 января 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мелодия их мечты »? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
11:25 от 2200 ₸ 23:45 от 1500 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Джим Керри хотел вернуть 20 000 000 долларов, лишь бы не снимать этот фильм: а зрители смотрят его каждый Новый год
Тест для фанатов «Место встречи изменить нельзя»: кем работали герои милицейского хита — 6 вопросов тем, кто идеально помнит сюжет до сих пор
Нравится, как играет на нервах «Игра в кальмара»? Эти 3 сериала-триллера справляются с задачей не хуже
Пока ждете 8 сезон «Невского»: вот 2 захватывающих российских детектива НТВ, которые смотрятся на одном дыхании
У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом
Только у этой героини «Москвы слезам не верит» был реальный прототип: Меньшов снял фильм о хитрой домработнице
В СССР к этой сказке Роу отнеслись прохладно, зато в Японии ее хвалили и критики, и простые люди: а ведь съемки собирались запретить
Так кто заказал Сашу Белого в конце «Бригады»? Всего одна фраза Каверина рушит всю логику сюжета
Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом
Каллены — вовсе не вампиры?! В Сети наконец разобрались, что не так с семьей Эдварда из «Сумерек»
Фильм «Духи Рождества» с рейтингом 7,6, который идеально включить на новогодних каникулах: там 0+, поэтому смело смотрите с детьми
Худший мультфильм во франшизе «Три богатыря» можно вычислить по рейтингу: на IMDb — всего 4,9
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше