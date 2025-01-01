Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Снеговик
Расписание сеансов Снеговик, 2025 в Петропавловске
7 января 2026
Расписание сеансов Снеговик, 7 января 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Снеговик»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:45
от 1700 ₸
12:55
от 1700 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
15:20
от 1100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)
Даже Толкин оставил эту тайну нераскрытой: что нового покажут в фильме «Охота на Голлума»
Саша Белый был младше Каверина всего на 11 лет: в каком возрасте были актеры «Бригады» во время съемок
«Очень странные дела» могут повторить ошибку другого хита Netflix: зрители точно не простят такой финал для героев
На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный
Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?
О спин-оффах «Бандитского Петербурга» знают единицы: а ведь там герои из любимых первых сезонов
Рецепт нежного творожного печенья от создателей мультфильма «Три кота»: всего 15 минут — и новогоднее угощение готово
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка»
В Японии о таком не говорят, но эти 5 аниме круче «Унесенных призраками»: любой из списка уделает хит Миядзаки
Даже спустя 3 года этот криминальный триллер от Apple TV смотрится на одном дыхании: всего 6 серий, а нервы треплет знатно
«Милосердие» Тимура Бекмамбетова и возвращение в Сайлент-Хилл: 6 самых ожидаемых фильмов января 2026 года
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667