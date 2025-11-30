Меню
Киноафиша Фильмы Злая. Часть 2 Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Петропавловске 30 ноября 2025

Расписание сеансов Злая. Часть 2, 30 ноября 2025 в Петропавловске

Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:00 от 1700 ₸ 11:35 от 1700 ₸ 14:35 от 1700 ₸ 16:30 от 1700 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
14:30 от 1200 ₸ 14:35 от 2200 ₸ 17:10 от 2200 ₸ 20:55 от 1800 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
10:00 от 1000 ₸ 14:20 от 1100 ₸ 17:40 от 1100 ₸
