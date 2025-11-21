Меню
Киноафиша
Фильмы
Маша и Медведи
Расписание сеансов Маша и Медведи, 2025 в Петропавловске
21 ноября 2025
Расписание сеансов Маша и Медведи, 21 ноября 2025 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:00
от 1700 ₸
14:05
от 1700 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
11:55
от 1200 ₸
15:30
от 1200 ₸
18:10
от 1800 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
11:35
от 1000 ₸
13:05
от 1100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Лучшим российским сериалом года стал проект с Иваном Янковским: взял главную награду премии «Сделано в России — 2025»
Более 3000 эпизодов, но любимых около 10: самые лучшие серии «Следа» про сотрудников ФЭС по мнению зрителей, которые надо смотреть в первую очередь
«Наш ответ "Крёстному отцу" и "Острым козырькам"»: почему «Константинополь» негласно прозвали главным криминальным открытием 2025 года
Ноябрь принесет 5 сезон «Очень странных дел» — но поставит ли он точку в истории Хоукинса? Вот что говорят создатели о финале и спин-оффах
«Мурашки от каждого кадра»: зрители спорят, чья игра сильнее в сериале «Враг у ворот» — Янковского или Новина
Что не так с фильмом «Сущность»? Камбербэтчу за него прочат «Оскара» — но критики дают ему позорные 58%
Финал уже 21 ноября: вспоминаем, что происходило в драме «Как приручить лису» — краткое содержание всех серий
Делориан разгонялся до 141 км/ч, чтобы переместиться во времени: и это едва ли не самая глупая ошибка фильма «Назад в будущее»
«Хабенского жалко: он выше такого материала»: как фанаты встретили возвращение Меглина и чем удивил 3 сезон — первые отзывы
Съемки новой драмы от режиссера «Трассы» и «Аутсорса» Душана Глигорова завершены: чем удивит сериал «Враги» по сценарию Маловичко (фото)
Герои понравились, финал — нет: будет ли у «Васьки» на НТВ шанс исправиться во 2 сезоне
Энергия «Невского», драматургия — более личная: на Premier и РЕН ТВ выйдет сериал, где герой попадает в криминальный мир, чтобы спасти брата
