Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Петропавловске
2 февраля 2026
Расписание сеансов Горничная, 2 февраля 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
29
Завтра
30
сб
31
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
18:45
от 2200 ₸
21:15
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
15:30
от 1200 ₸
19:40
от 1800 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
15:15
от 1300 ₸
20:25
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гренландия 2: Миграция
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер
На помощь!
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667