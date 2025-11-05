Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Спрингстин. Избавь меня от небытия Расписание сеансов Спрингстин. Избавь меня от небытия, 2025 в Петропавловске 5 ноября 2025

Расписание сеансов Спрингстин. Избавь меня от небытия, 5 ноября 2025 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Спрингстин. Избавь меня от небытия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:40 от 1700 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Русалочка. Начало приключений
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
Хэллоуин. Ночной кошмар
Хэллоуин. Ночной кошмар
2025, США, ужасы
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов»
Коржик, Карамелька и Компот отправятся в прошлое? Новый спецвыпуск «Трех котов» станет научной фантастикой
Без клише и с высоким рейтингом: «Переводчики» называют лучшим европейским детективом последних лет — идеально на вечер
6 минут, 118 000 000 зрителей и один уставший Медведь: секрет успеха серии «Будьте здоровы!» из «Маши и Медведя»
Когда выйдет «Черный телефон 3»? Режиссер назвал условие, без которого продолжения не будет
Если бы Алая Ведьма и Джин Грей столкнулись в битве, космос бы содрогнулся: но кто из них победит?
Мог ли дементор уничтожить Волан-де-Морта? Разбираемся, что было бы с душой Темного Лорда
Энты во «Властелине колец» жили во временной петле? Иначе сложно объяснить появление знакомого леса
Маэстро был настоящим, а вот Кузнечик — нет? Разбираем, что в «В бой идут одни старики» правда, а что красивая легенда
Не Лилу и не Корбен: во 2 части «Пятого элемента» спасать мир должен был робот — Бессон даже написал сценарий на 180 страниц
У него совсем другое имя: почему Росомаху часто называют Логаном
«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше