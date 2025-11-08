Меню
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Петропавловске 8 ноября 2025

Расписание сеансов Горыныч, 8 ноября 2025 в Петропавловске

Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
12:55 от 1700 ₸ 16:05 от 1700 ₸ 17:55 от 1700 ₸ 18:55 от 2000 ₸ 20:45 от 2000 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:15 от 2200 ₸ 12:25 от 1200 ₸ 16:05 от 1200 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
14:55 от 1100 ₸ 17:15 от 1100 ₸
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Adal
Adal
2025, Казахстан, драма
Русалочка. Начало приключений
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
