В Японии о таком не говорят, но эти 5 аниме круче «Унесенных призраками»: любой из списка уделает хит Миядзаки

Саша Белый был младше Каверина всего на 11 лет: в каком возрасте были актеры «Бригады» во время съемок

«Милосердие» Тимура Бекмамбетова и возвращение в Сайлент-Хилл: 6 самых ожидаемых фильмов января 2026 года

На фоне провала «Ведьмака» это фэнтези от Prime Video кажется еще шикарнее: даже при том, что сериал анимационный

Рецепт нежного творожного печенья от создателей мультфильма «Три кота»: всего 15 минут — и новогоднее угощение готово

С каким советским фильмом встретить Новый год: всего 6 вопросов — и сразу ясно, что включить под бой курантов (тест)

«Очень странные дела» могут повторить ошибку другого хита Netflix: зрители точно не простят такой финал для героев

Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка»

Больше 20 лет эта загадка не дает покоя фанатам «Гарри Поттера»: так как все-таки звали сову — Букля или Хедвиг?

Даже спустя 3 года этот криминальный триллер от Apple TV смотрится на одном дыхании: всего 6 серий, а нервы треплет знатно

О спин-оффах «Бандитского Петербурга» знают единицы: а ведь там герои из любимых первых сезонов