«Отбеливатель» или что-то с глубоким смыслом? Фанаты разгадали, почему культовое аниме называется «Блич»

3 млн просмотров за 18 дней — такого еще не было: «Камбэк» с Петровым-бомжом бьет рекорды

«Хуже быть не может!», – жаловались фанаты: но 2 сезон «Ван-Пис» от Netflix уже умудрился стать круче оригинального аниме

Эту серию 2025 года «Маши и Медведя» уже посмотрели 36 000 000 человек: она не только веселая, но и жутко познавательная

Netflix выпустил криминальную драму от создателя «Города Бога»: 4 серии о торговле людьми и выживании в сердце Амазонии

«Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш» вышел на Первом канале, но без Черкасова: появится ли он вообще?

Танос в «Мстителях» «стер» не только половину Вселенной, но и главного врага Супермена: в новых фильмах DC он так и не появится

«Худший фильм года»: «Дом ада. Спуск к дьяволу» разочаровал даже фанов франшизы, но так ли он плох? Разбираем все «за» и «против» ужастика

НТВ снял новый криминальный сериал с Васильевым: его героя уже сравнивают с Данилой из «Брата» — не праведник, но и не подлец

«Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов

В прокат выходит «Хищник: Миссия "Осирис"»: рассказываем, как фильм с Сарой Коннор из «Терминатора» связан с культовой франшизой