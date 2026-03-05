Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Петропавловске
11 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 11 марта 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
5
Завтра
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
19:40
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
22:00
от 2800 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
15:00
от 1300 ₸
20:05
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зрители думали, что спин-оффы по «Игре престолов» закончились, но нет: грядет самый грандиозный проект — в виде фильма
Так над зрителями даже Netflix не издевается: так сколько же серий в турецком сериале «Между»
«Стремно сказать»: звезда «Аутсорса» и «Трассы» Данил Стеклов признался, какие фильмы пересматривал чаще всего — Балабанов в топе
От 8 марта до финала в мае: полный график выхода серий «Йеллоустоун: Маршалы» — не пропустите ни одной серии
Если обожаете «Метод», то эти 3 российских сериала пропустить нельзя: везде детективы с необычным подходом
Атмосфера СССР и сильный актерский состав: обожаю сериал «Березка» — никакого «мрачняка», а Усатова хороша
В России запретили: что приготовили создатели нового «Нюрнберга» с Расселом Кроу
Для фанатов «Территории» НТВ — идеально: что стоит ждать от новинки-2026 «Большая земля»
4 турецких сериала, которые стоит посмотреть всем: личный топ Бурака Озчивита — «Великолепный век» тоже в списке
«Ешь, молись, люби» по-русски: 8 марта обязательно посмотрю драмеди «К себе нежно»
Если смешать «Джона Уика» и «Никто», то получится «Нормал»: смотрим трейлер грядущего хита с Оденкерком
Первый же кадр из сериала «Бог войны» обрушил соцсети фанатов видеоигры: «Это похоже на косплей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667