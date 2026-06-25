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Холоп 3
Расписание сеансов Холоп 3, 2026 в Петропавловске
28 июня 2026
Расписание сеансов Холоп 3, 28 июня 2026 в Петропавловске
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Как купить билеты на сеанс фильма «Холоп 3»?
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Время сеанса
20:50
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20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
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Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
18:50
от 2200 ₸
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