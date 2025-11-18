Меню
Киноафиша Фильмы Бугония Расписание сеансов Бугония, 2025 в Петропавловске 18 ноября 2025

Расписание сеансов Бугония, 18 ноября 2025 в Петропавловске

Завтра 15 вс 16 пн 17 вт 18 ср 19
Как купить билеты на сеанс фильма «Бугония»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:00 от 1200 ₸ 17:00 от 1200 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Первая ведьма. Долина дьявола
Первая ведьма. Долина дьявола
2025, Таиланд, боевик, ужасы, триллер
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
2024, США, ужасы
