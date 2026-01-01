Меню
Киноафиша Фильмы Буратино Расписание сеансов Буратино, 2026 в Петропавловске 16 января 2026

Расписание сеансов Буратино, 16 января 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
12:30 от 1900 ₸ 14:10 от 1900 ₸ 18:00 от 2200 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
13:05 от 1200 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
12:20 от 1100 ₸ 17:10 от 1100 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
