Буратино
Расписание сеансов Буратино, 2026 в Петропавловске
12 января 2026
Расписание сеансов Буратино, 12 января 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
8
Завтра
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Буратино»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
12:05
от 1900 ₸
15:00
от 1900 ₸
16:50
от 1900 ₸
18:40
от 2200 ₸
22:20
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
11:45
от 1200 ₸
20:25
от 1800 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
16:00
от 1100 ₸
19:00
от 1700 ₸
