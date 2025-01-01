Меню
Киноафиша Фильмы Буратино Расписание сеансов Буратино, 2026 в Петропавловске 5 января 2026

Расписание сеансов Буратино, 5 января 2026 в Петропавловске

Завтра 1 пт 2 сб 3 вс 4 пн 5 вт 6 ср 7
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
16:00 от 1700 ₸ 17:50 от 1700 ₸ 19:40 от 2000 ₸ 21:30 от 2000 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
11:45 от 1200 ₸ 17:05 от 1200 ₸ 18:55 от 1800 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
14:45 от 1100 ₸ 18:45 от 1700 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
