«У меня волосы встали дыбом»: после этого триллера люди не могут прийти в себя — заставляет посмотреть на жизнь под другим углом

Он существовал еще до начала вселенной: кто бог покемонов?

На «Форсаже 11» ничего не закончится: какие сериалы снимут по франшизе

Фатих женится под дулом пистолета, а под бинтами — новая Доа: «Клюквенный щербет» одним махом превратили в новый сериал-триллер

38 716 просмотров за 2 часа: вышла новая серия «Маши и Медведя» «Держи язык за зубами» — вот где смотреть в хорошем качестве (видео)

Для мужчины это — смертный приговор: почему Пол Атрейдес в «Дюне 2» выпил Воду жизни и выжил, хотя был обречен

В России сняли свое «Холодное сердце»: в главной роли Никита Кологривый— ему составит компанию звезда «Слова пацана»

Хоть Хемсворта в «Ведьмаке» все критиковали, но в одном он точно хорош: боевка стала в разы лучше — благодаря ему

Британский ответ «Тайнам следствия»: сколько сезонов в сериале «Чисто английские убийства»

Когда-нибудь задумывались, почему Джон Уик всегда в костюме? А ведь в черном он был всего раз за всю франшизу

В Большом театре провели 5 суток: где снимали «Хроники русской революции» — нарисовано далеко не все