Киноафиша
Фильмы
Черный телефон 2
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Петропавловске
7 ноября 2025
Расписание сеансов Черный телефон 2, 7 ноября 2025 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Факты
Вся информация о фильме
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
20:10
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Русалочка. Начало приключений
Отзывы
2021, Китай, анимация
