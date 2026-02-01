Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Петропавловске 13 февраля 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 13 февраля 2026 в Петропавловске

Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
16:20 от 1900 ₸
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Улыбка. Зарождение зла
Улыбка. Зарождение зла
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
2024, США, ужасы, триллер
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
