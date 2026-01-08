Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Петропавловске 10 января 2026

Расписание сеансов Зверополис 2, 10 января 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 8 Завтра 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
15:05 от 1900 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
15:35 от 1200 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
«Правило четырех. Кто 67?». Что означала эта записка в «Острове проклятых», найденная в палате Рейчел Соландо?
Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке
У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища»
А вы заметили, что названия всех фильмов Кэмерона имеют кое-что общее? Это не случайность, а тонкий расчет режиссера
Самые нелюбимые фильмы Кинга, где сам Король ужасов сказал «сжечь это немедленно» — экранизации, которые довели писателя до бешенства
Сколько денег принесла франшиза «Заклятие»: при бюджете всего в 263 миллиона — успех колоссальный
В Безликом из «Унесенных призраками» каждый может узнать себя: Миядзаки спрятал в этом персонаже особый смысл
Этому сериалу от Netflix уже мрачно обещают провал: а ведь там сюжет от Агаты Кристи и звезды из «Шерлока» и «Гарри Поттера»
Ксеноморф из «Чужого» пугал своим видом, но ведь у него даже глаз не было: как монстр находил своих жертв
Этот жестокий триллер 2013 года повлиял на «Очень странные дела» больше Кинга и Спилберга: присмотритесь, и тоже увидите связь
Netflix сумел превратить историю флорентийского маньяка в захватывающий мини-сериал: всего 4 серии, а пролетают мигом
Как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше