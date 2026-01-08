Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Петропавловске
8 января 2026
Расписание сеансов Зверополис 2, 8 января 2026 в Петропавловске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Сегодня
8
Завтра
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
15:05
от 1900 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
15:35
от 1200 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Добрый доктор
Отзывы
2026, Россия, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Этот жестокий триллер 2013 года повлиял на «Очень странные дела» больше Кинга и Спилберга: присмотритесь, и тоже увидите связь
Сколько денег принесла франшиза «Заклятие»: при бюджете всего в 263 миллиона — успех колоссальный
Netflix сумел превратить историю флорентийского маньяка в захватывающий мини-сериал: всего 4 серии, а пролетают мигом
«Правило четырех. Кто 67?». Что означала эта записка в «Острове проклятых», найденная в палате Рейчел Соландо?
Этому сериалу от Netflix уже мрачно обещают провал: а ведь там сюжет от Агаты Кристи и звезды из «Шерлока» и «Гарри Поттера»
У Матроскина и Шарика из нового «Простоквашино» были «прототипы»: «Лучше бы их оставили, чем эти цифровые страшилища»
А вы заметили, что названия всех фильмов Кэмерона имеют кое-что общее? Это не случайность, а тонкий расчет режиссера
В Безликом из «Унесенных призраками» каждый может узнать себя: Миядзаки спрятал в этом персонаже особый смысл
Самые нелюбимые фильмы Кинга, где сам Король ужасов сказал «сжечь это немедленно» — экранизации, которые довели писателя до бешенства
Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке
Ксеноморф из «Чужого» пугал своим видом, но ведь у него даже глаз не было: как монстр находил своих жертв
Как создавали уникальные костюмы для нового «Буратино»: Артемон радовался кривым башмакам, а ради Мальвины расколотили итальянские чашки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667