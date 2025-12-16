Меню
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Петропавловске
19 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 19 декабря 2025 в Петропавловске
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
11:20
от 1200 ₸
15:15
от 1200 ₸
17:50
от 1200 ₸
19:45
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Мышиный переполох
Отзывы
2025, Норвегия, семейный, комедия
Какого ты рода?
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тихая ночь, смертельная ночь
Рецензия
Отзывы
2025, США / Канада, ужасы
Эльф и украденное рождество
Отзывы
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Магическая битва: Казнь
Отзывы
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
План «Ш»
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
