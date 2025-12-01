Меню
Киноафиша Фильмы Зверополис 2 Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Петропавловске 15 декабря 2025

Расписание сеансов Зверополис 2, 15 декабря 2025 в Петропавловске

Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:50 от 1700 ₸ 12:50 от 1700 ₸ 14:05 от 1700 ₸ 14:50 от 1700 ₸ 16:50 от 1700 ₸ 17:55 от 1700 ₸ 18:50 от 2000 ₸ 19:55 от 2000 ₸ 20:50 от 2000 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
10:10 от 1200 ₸ 11:20 от 1200 ₸ 12:05 от 1200 ₸ 13:35 от 1200 ₸ 14:40 от 2200 ₸ 15:20 от 1200 ₸ 16:15 от 1200 ₸ 17:40 от 1200 ₸ 19:30 от 1800 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
11:35 от 1000 ₸ 14:30 от 1100 ₸ 16:20 от 1100 ₸ 18:15 от 1700 ₸ 20:05 от 1700 ₸
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Мышиный переполох
2025, Норвегия, семейный, комедия
Какого ты рода?
2025, Казахстан, комедия
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Тихая ночь, смертельная ночь
2025, США / Канада, ужасы
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
