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Киноафиша Фильмы Майкл Расписание сеансов Майкл, 2026 в Петропавловске 24 июня 2026

Расписание сеансов Майкл, 24 июня 2026 в Петропавловске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 18 Завтра 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Майкл»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D
16:50 от 1900 ₸
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