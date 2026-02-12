Меню
Фильмы
Гренландия 2: Миграция
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 2026 в Петропавловске
14 февраля 2026
Расписание сеансов Гренландия 2: Миграция, 14 февраля 2026 в Петропавловске
Сегодня
12
Завтра
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Как купить билеты на сеанс фильма «Гренландия 2: Миграция»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
10:00
от 1900 ₸
22:05
от 2200 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
11:10
от 2200 ₸
23:40
от 1500 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
11:25
от 1100 ₸
18:00
от 1800 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Грозовой перевал
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Улыбка. Зарождение зла
Отзывы
2024, Индонезия, ужасы, триллер
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Папа может
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
