Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Петропавловске 26 января 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 26 января 2026 в Петропавловске

Сегодня 22 Завтра 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Atlas Cinema ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
15:45 от 1900 ₸
Cinema Park г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
11:00 от 2200 ₸ 18:10 от 1800 ₸ 20:20 от 2800 ₸
Новый Свет 3D г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
20:40 от 1700 ₸
