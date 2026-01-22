Меню
Киноафиша
Петропавловск, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Петропавловске
23 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 23 января 2026 в Петропавловске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
22
Завтра
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Atlas Cinema
ул. Жумабаева, 91, ТРЦ «DOSTYQ MALL», 4-й этаж
2D, RU
15:45
от 1900 ₸
Cinema Park
г. Петропавловск, ул. Валиханова, 56
2D, RU
11:00
от 2200 ₸
18:10
от 1800 ₸
20:20
от 2800 ₸
Новый Свет 3D
г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 71
2D, RU
20:40
от 1700 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Возвращение в Сайлент Хилл
Отзывы
2026, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667